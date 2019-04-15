Раймонд Паулс рассказал о работе с Аллой Пугачёвой
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- РИА Новости
«Время тогда было хорошее. Богемное. Мы были молодые, весёлые. Собирались, пели, смеялись», — заявил он.
По словам Паулса, вместе с Пугачёвой они достаточно много сделали на эстраде.
Как отметил композитор, в день рождения принято поздравлять приятелей, знакомых, друзей, принято желать всего хорошего.
«Я и желаю всего хорошего», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в преддверии юбилея Пугачёвой исследовательская площадка Research@mail.ru выяснила, какие песни артистки нравятся россиянам больше всего.
Самой любимой песней россияне назвали композицию «Миллион алых роз». За неё проголосовали 19% респондентов.