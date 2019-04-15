Раймонд Паулс рассказал о работе с Аллой Пугачёвой

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе с певицей Аллой Пугачёвой.

«Время тогда было хорошее. Богемное. Мы были молодые, весёлые. Собирались, пели, смеялись», — заявил он.

По словам Паулса, вместе с Пугачёвой они достаточно много сделали на эстраде.

Как отметил композитор, в день рождения принято поздравлять приятелей, знакомых, друзей, принято желать всего хорошего.

«Я и желаю всего хорошего», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в преддверии юбилея Пугачёвой исследовательская площадка Research@mail.ru выяснила, какие песни артистки нравятся россиянам больше всего.

Самой любимой песней россияне назвали композицию «Миллион алых роз». За неё проголосовали 19% респондентов.