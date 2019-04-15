Фестиваль «Дни авангарда» откроется 19 апреля в Москве
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Программа включает экскурсии, лекции, мастер-классы, концерты и спектакли. Посетить их можно в учреждениях культуры, размещённых в знаковых сооружениях эпохи авангарда, в том числе в галерее «На Шаболовке» и Доме на набережной.
«Советская власть в 1920-е годы часто выступала заказчиком новых произведений искусства. Владимир Маяковский, Александр Родченко, Всеволод Мейерхольд, Дмитрий Шостакович и многие другие создавали произведения на острые социально-политические темы», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.
Первые «Дни авангарда» состоялись в 2017 году и были посвящены переворотам в разных областях культуры, произошедшим в первые десятилетия советской власти.
Ранее RIA56 сообщало, что всероссийский фестиваль академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» откроется 15 апреля.