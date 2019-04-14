В ЦОДД призвали московских водителей соблюдать дистанцию из-за гололёда
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- РИА Новости
«Вот такая середина апреля — сегодня до -2 °С, гололёд местами, и синоптики ждут даже снег. Если вы вдруг успели переобуться, лучше никуда не ездить — резина на холоде держать не будет. На «зиме» держите дистанцию — на дороге возможен гололёд», — говорится в тексте.
Вот такая середина апреля - сегодня до -2, гололёд местами и синоптики ждут даже снег. Если вы вдруг успели переобуться, лучше никуда не ездить - резина на холоде держать не будет. На «зиме» держите дистанцию - на дороге возможен гололёд.— ЦОДД (@gucodd) 14 апреля 2019 г.
Ранее синоптики предупреждали о ночных заморозках в столице в выходные.
Также «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что в Москве в воскресенье, 14 апреля, ожидается до +6 °С.