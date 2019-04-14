В ЦОДД призвали московских водителей соблюдать дистанцию из-за гололёда

В Центре организации дорожного движения обратились к столичным водителям с просьбой соблюдать дистанцию во время движения из-за установившихся в городе неблагоприятных погодных условий.

«Вот такая середина апреля — сегодня до -2 °С, гололёд местами, и синоптики ждут даже снег. Если вы вдруг успели переобуться, лучше никуда не ездить — резина на холоде держать не будет. На «зиме» держите дистанцию — на дороге возможен гололёд», — говорится в тексте.

Вот такая середина апреля - сегодня до -2, гололёд местами и синоптики ждут даже снег. Если вы вдруг успели переобуться, лучше никуда не ездить - резина на холоде держать не будет. На «зиме» держите дистанцию - на дороге возможен гололёд. — ЦОДД (@gucodd) 14 апреля 2019 г.

Ранее синоптики предупреждали о ночных заморозках в столице в выходные.

Также «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что в Москве в воскресенье, 14 апреля, ожидается до +6 °С.