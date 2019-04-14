В ЦОДД призвали московских водителей соблюдать дистанцию из-за гололёда

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В Центре организации дорожного движения обратились к столичным водителям с просьбой соблюдать дистанцию во время движения из-за установившихся в городе неблагоприятных погодных условий.
В ЦОДД призвали московских водителей соблюдать дистанцию из-за гололёда
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Вот такая середина апреля — сегодня до -2 °С, гололёд местами, и синоптики ждут даже снег. Если вы вдруг успели переобуться, лучше никуда не ездить — резина на холоде держать не будет. На «зиме» держите дистанцию — на дороге возможен гололёд», — говорится в тексте.

Ранее синоптики предупреждали о ночных заморозках в столице в выходные.

Также «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что в Москве в воскресенье, 14 апреля, ожидается до +6 °С. 

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