Синоптики предупредили о ночных заморозках в Москве в выходные

По прогнозам синоптиков, в выходные в Москве ожидается пасмурная погода с температурой воздуха до +9 °С, небольшие осадки и ночные заморозки.

«С северо-запада навстречу фронтальному разделу начнёт опускаться скандинавский антициклон, и, собственно, в выходные этот очаг высокого давления постепенно подчинит себе погоду столичного региона, он обеспечит нас малооблачной погодой, но наполняющий его холодный воздух вернёт нам ночные заморозки», — цитирует РИА Новости специалиста погодного центра «Фобос» Елену Волосюк.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщала, что в Москве в среду, 10 апреля, ожидается до +13 °С.