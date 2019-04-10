Синоптики предупредили о ночных заморозках в Москве в выходные

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По прогнозам синоптиков, в выходные в Москве ожидается пасмурная погода с температурой воздуха до +9 °С, небольшие осадки и ночные заморозки.
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Москве в выходные
  • © РИА Новости

«С северо-запада навстречу фронтальному разделу начнёт опускаться скандинавский антициклон, и, собственно, в выходные этот очаг высокого давления постепенно подчинит себе погоду столичного региона, он обеспечит нас малооблачной погодой, но наполняющий его холодный воздух вернёт нам ночные заморозки», — цитирует РИА Новости специалиста погодного центра «Фобос» Елену Волосюк.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщала, что в Москве в среду, 10 апреля, ожидается до +13 °С.

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