В Алтайском крае предупредили о высокой пожароопасности

В Алтайском крае сообщили о высокой пожароопасности, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

187 населённых пунктов подвержены угрозе перехода лесных пожаров, 382 — угрозе перехода ландшафтных пожаров.

Пожароопасный сезон действует с 5 апреля. Запрещено, в частности, разводить костры в лесу, курить или пользоваться открытым огнём у машин, заправляемых горючим.

Также стало известно, что с начала года в Оренбургской области произошло 54 случая возгорания сухой травянистой растительности, информирует RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По итогам проведённых проверок заведено 51 административное расследование.

Ранее спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Крыму.