Прощание с народным артистом Фроловым состоится 14 апреля

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Прощание с народным артистом России Геннадием Фроловым состоится 14 апреля.
Прощание с народным артистом Фроловым состоится 14 апреля
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«Сегодня, 10 апреля 2019 года, на 82-м году жизни скончался Геннадий Алексеевич Фролов. 
Народный артист страны, один из первых актёров «Современника», человек, который строил этот театр, посвятил ему всю жизнь и вложил своё сердце... Прощание с Геннадием Фроловым состоится 14 апреля», — говорится в некрологе на сайте театра «Современник». 

Ранее заслуженный артист Российской Федерации Владислав Ветров в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Геннадия Фролова.

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