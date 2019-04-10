Актёр Ветров соболезнует в связи со смертью артиста Фролова

Заслуженный артист Российской Федерации Владислав Ветров в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Геннадия Фролова.

«Это серьёзная потеря для театра. Он был настоящим русским актёром. Я очень тепло к нему относился и отношусь. Он во многом мне помог своей стойкостью и владением профессией. Такие потери для театра не восполняются. Он стоял у истоков рождения «Современника», нёс в себе тот нравственный заряд, который так необходим артистам. Спасибо ему за всё, что он сделал. Геннадий Фролов навсегда останется в памяти всех, кто с ним работал и кого он учил», — сказал он.

Народный артист России Геннадий Фролов скончался в возрасте 81 года.

Фролов с 1961 года был в труппе московского театра «Современник». До своей смерти играл в постановках «Вишнёвый сад», «Крутой маршрут», «Играем… Шиллера!», «Три товарища» и многих других.