Экологическая акция «Разделяй и используй» пройдёт в Москве с 15 по 28 апреля
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Мобильные пункты для приёма мусора появятся на территории десяти административных округов — у школ, вузов, торговых центров и других популярных мест.
Они примут на переработку бумагу, картон, пластик, металл, стекло и оргтехнику.
Акция проводится в Москве с 2014 года. В 2018-м участники собрали более 37 тонн мусора. Наибольшую активность проявили в Западном, Северо-Восточном и Центральном административных округах, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области началась экологическая акция против запуска воздушных шаров в небо.