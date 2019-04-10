Экологическая акция «Разделяй и используй» пройдёт в Москве с 15 по 28 апреля

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Экологическая акция «Разделяй и используй» будет проходить в столице с 15 по 28 апреля, сообщает сайт «Москва 24».
Экологическая акция «Разделяй и используй» пройдёт в Москве с 15 по 28 апреля
  • © mos.ru

Мобильные пункты для приёма мусора появятся на территории десяти административных округов — у школ, вузов, торговых центров и других популярных мест.

Они примут на переработку бумагу, картон, пластик, металл, стекло и оргтехнику.

Акция проводится в Москве с 2014 года. В 2018-м участники собрали более 37 тонн мусора. Наибольшую активность проявили в Западном, Северо-Восточном и Центральном административных округах, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области началась экологическая акция против запуска воздушных шаров в небо.

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