Бывшая Академия лёгкой промышленности в Петербурге признана объектом культурного наследия

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Здание бывшей Академии лёгкой промышленности в Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия регионального значения.
Бывшая Академия лёгкой промышленности в Петербурге признана объектом культурного наследия
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Здание на Суворовском проспекте построено в 1933—1938 годах. Во время Великой Отечественной войны оно неоднократно подвергалось бомбёжке.

В 1995-м году на фасаде объекта установили мемориальную доску с текстом «Светлой памяти раненых, больных и медицинского персонала эвакогоспиталя, трагически погибших в этом здании 19 сентября 1941 года во время налёта вражеской авиации».

Ранее НСН передавала, что за последние восемь лет в Москве отреставрировали 1247 памятников архитектуры.

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