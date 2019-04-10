Реконструкцию Театра имени Луначарского в Севастополе начнут в 2020 году

Короткая ссылка
Реконструкцию Русского драматического театра имени Луначарского в Севастополе начнут в 2020 году, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Овсянникова.
Реконструкцию Театра имени Луначарского в Севастополе начнут в 2020 году
  • © театр имени Луначарского
  • Facebook

«Сейчас завершаются работы по проектированию, в 2020 году планируется перейти непосредственно к реконструкции, которая должна быть завершена в течение двух с половиной лет, к 2022 году», — цитирует Овсянникова пресс-служба.

Отмечается, что работы будут идти поэтапно, чтобы театр мог работать. На период около полугода, когда такой возможности не будет, труппа поедет на гастроли.

Ранее gorod55.ru передавал, что в Омске наградили лауреатов областного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить