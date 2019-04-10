Реконструкцию Театра имени Луначарского в Севастополе начнут в 2020 году

Реконструкцию Русского драматического театра имени Луначарского в Севастополе начнут в 2020 году, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Овсянникова.

«Сейчас завершаются работы по проектированию, в 2020 году планируется перейти непосредственно к реконструкции, которая должна быть завершена в течение двух с половиной лет, к 2022 году», — цитирует Овсянникова пресс-служба.

Отмечается, что работы будут идти поэтапно, чтобы театр мог работать. На период около полугода, когда такой возможности не будет, труппа поедет на гастроли.

Ранее gorod55.ru передавал, что в Омске наградили лауреатов областного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа».