Реконструкцию Театра имени Луначарского в Севастополе начнут в 2020 году
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«Сейчас завершаются работы по проектированию, в 2020 году планируется перейти непосредственно к реконструкции, которая должна быть завершена в течение двух с половиной лет, к 2022 году», — цитирует Овсянникова пресс-служба.
Отмечается, что работы будут идти поэтапно, чтобы театр мог работать. На период около полугода, когда такой возможности не будет, труппа поедет на гастроли.
Ранее gorod55.ru передавал, что в Омске наградили лауреатов областного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа».