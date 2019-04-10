В Москве признали памятником архитектуры дом, где жил Маяковский

В столице признали памятником архитектуры доходный дом купца Моисея Кочубея, где в 1913—1915 годах жил поэт Владимир Маяковский. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Теперь здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Дом построен в начале ХХ века по проекту архитектора Осипа Шишковского в стиле французский модерн, передаёт Nation News.

В квартире, расположенной в данном особняке, Маяковский написал, в частности, «Послушайте» (1914), «Война объявлена» (1914) и «Я и Наполеон» (1915). Там же поэт работал над «Облаком в штанах» (1915).

Это единственное сохранившееся съёмное жильё Маяковских, отмечается в сообщении на портале мэра и правительства столицы.

В настоящее время в здании расположен музей «Квартира на Большой Пресне», входящий в состав Государственного музея Владимира Маяковского. Остальные помещения на первом этаже занимают магазины, на верхних этажах находятся квартиры.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили реставрацию дома дворянской усадьбы XVIII—XIX веков.