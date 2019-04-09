Актёр Омского драмтеатра Окунев прокомментировал получение звания народного артиста России

Актёр Омского драматического театра Михаил Окунев в беседе с изданием «Город55» прокомментировал получение звания народного артиста России.

«Государственные награды дают возможность быть востребованным, заслуживать внимание зрителей. Это сказывается на наших отношениях со зрительным залом. Всегда проще убедить человека, имея за спиной признание профессионалов», — заявил он.

Как отметил Окунев, для публичных людей признание такого рода не имеет большого значения, поскольку что ещё нужно, когда зал стоя аплодирует. Тем не менее, по его словам, приятно, когда труд оценивается государством.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове вручили региональную театральную премию «Удача года».