Актёр Омского драмтеатра Окунев прокомментировал получение звания народного артиста России

Короткая ссылка
Актёр Омского драматического театра Михаил Окунев в беседе с изданием «Город55» прокомментировал получение звания народного артиста России.
Актёр Омского драмтеатра Окунев прокомментировал получение звания народного артиста России
  • ©kino-teatr.ru

«Государственные награды дают возможность быть востребованным, заслуживать внимание зрителей. Это сказывается на наших отношениях со зрительным залом. Всегда проще убедить человека, имея за спиной признание профессионалов», — заявил он.

Как отметил Окунев, для публичных людей признание такого рода не имеет большого значения, поскольку что ещё нужно, когда зал стоя аплодирует. Тем не менее, по его словам, приятно, когда труд оценивается государством.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове вручили региональную театральную премию «Удача года».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить