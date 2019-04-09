В Москве началось прощание с Георгием Данелией

Церемония прощания с народным артистом СССР режиссёром Георгием Данелией началась в 11:00 мск в московском Доме кино, передаёт ТАСС. Сообщается, что у здания на Васильевской улице выстроилась очередь.

Как отмечает агентство, в числе первых проститься с режиссёром пришли специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и актёр Евгений Стеблов, снимавшийся в фильме «Я шагаю по Москве».

Гроб с телом режиссёра установлен на сцене Большого зала. На экране транслируют отрывки из его работ.

Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Данелия умер 4 апреля на 89-м году жизни от остановки сердца.