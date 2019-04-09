В Москве началось прощание с Георгием Данелией
- РИА Новости
Как отмечает агентство, в числе первых проститься с режиссёром пришли специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и актёр Евгений Стеблов, снимавшийся в фильме «Я шагаю по Москве».
Гроб с телом режиссёра установлен на сцене Большого зала. На экране транслируют отрывки из его работ.
Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Данелия умер 4 апреля на 89-м году жизни от остановки сердца.