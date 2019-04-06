В военкомате Башкирии рассказали, почему рэпера Face не взяли в армию

Председатель военно-врачебной комиссии военкомата Республики Башкортостан Борис Усатов в беседе с изданием «Аргументы и факты» рассказал, почему рэпера Ивана Дрёмина, известного под псевдонимом Face, не взяли в армию.

По словам Усатова, среди юношей, признанных ограниченно годными вследствие психиатрических расстройств и не попавших в ряды военнослужащих (12% призывников республики), были в том числе молодые люди с татуировками на лице.

«Такие татуировки — уже признак психического расстройства. Например, был рэпер Face, который не прошёл медицинское освидетельствование», — добавил он.

Как уточняет издание, артист попал в итоговую сводку военного призыва за 2018 год.

При этом в военкомате отметили, что Дрёмин не прошёл медкомиссию не только из-за татуировок.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ежегодно около 135 тыс. призывников освобождаются от военной службы из-за заболеваний, вызванных неправильным питанием.