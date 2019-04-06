Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю

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Анна Лушникова
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать в столице на следующей неделе.
Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В выходные дни погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. Сегодня, в субботу, будет довольно облачно и температура в городе не поднимется выше +7...+9 °С. В последующие дни будет более солнечно, температура повысится на пару градусов. Погоду будет определять тёплый сектор атлантического циклона, ветер сменится на южный, температура воздуха будет повышаться», — сказала она.

По словам синоптика, в начале следующей недели преобладающий фон температуры в ночные часы «будет +1...+6 °С, дневная же дойдёт до отметки в +7...+9 °С». 

«Во вторник и в среду мы будем находиться в зоне тёплых атмосферных фронтов, поэтому может быть довольно дождливо. В конце же недели мы перейдём в тёплый центр циклона и не исключено, что температура воздуха в Москве будет около +11...+13 °С. Такое повышение является естественными, но это не значит, что тенденция сохранится на целый месяц. Как правило, в апреле бывают возвраты холодной погоды в двадцатых числах», — заключила Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве в субботу, 6 апреля, ожидается до +8 °С.

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