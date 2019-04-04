Михалков назвал смерть Данелии невосполнимой потерей

Российский режиссёр Никита Михалков прокомментировал смерть Георгия Данелии, назвав её невосполнимой потерей.

«Лично для меня это абсолютно невосполнимая потеря, потому что невозможно представить себе, чтобы в одном человеке для тебя соединилось всё: учитель, первый режиссёр, близкий друг, старший товарищ, любимый человек в семье твоих родителей», — сказал он в интервью «Известиям».

По словам Михалкова, Данелия не снял ни одной плохой картины.

«Для каждого, кто его знал, Данелия — свой, у меня тоже свой Гия Данелия. И я как и раньше, так и теперь постараюсь, делая что-либо в творчестве или в жизни, там, глубоко внутри себя, сверяться с тем, как бы к этому отнёсся мой друг Гия», — сказал он.

Вместе с тем артистка театра и кино Елена Проклова в разговоре с НСН отметила, что Данелия был человеком «с огромной душой, с чувством юмора — тонким и правильным».

Режиссёр Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет.