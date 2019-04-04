Михалков назвал смерть Данелии невосполнимой потерей

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Российский режиссёр Никита Михалков прокомментировал смерть Георгия Данелии, назвав её невосполнимой потерей.
Михалков назвал смерть Данелии невосполнимой потерей
  • РИА Новости

«Лично для меня это абсолютно невосполнимая потеря, потому что невозможно представить себе, чтобы в одном человеке для тебя соединилось всё: учитель, первый режиссёр, близкий друг, старший товарищ, любимый человек в семье твоих родителей», — сказал он в интервью «Известиям».

По словам Михалкова, Данелия не снял ни одной плохой картины.

«Для каждого, кто его знал, Данелия — свой, у меня тоже свой Гия Данелия. И я как и раньше, так и теперь постараюсь, делая что-либо в творчестве или в жизни, там, глубоко внутри себя, сверяться с тем, как бы к этому отнёсся мой друг Гия», — сказал он.

Вместе с тем артистка театра и кино Елена Проклова в разговоре с НСН отметила, что Данелия был человеком «с огромной душой, с чувством юмора — тонким и правильным».

Режиссёр Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет.

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