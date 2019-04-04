Медведев назвал фильмы Данелии мудрыми и ироничными

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщение о смерти режиссёра Георгия Данелии.
Медведев назвал фильмы Данелии мудрыми и ироничными
  • ©Pravda Komsomolskaya/Russian Look
  • globallookpress.com

«Без его поэтичных, мудрых, ироничных картин невозможно представить наш кинематограф. Георгий Николаевич умел сказать о самом главном просто, умно и необыкновенно тонко», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В беседе с NewInform актёр театра и кино, заслуженный артист России Алексей Кравченко назвал Данелию мастером с большой буквы.

Режиссёр Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет.

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