Медведев назвал фильмы Данелии мудрыми и ироничными

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщение о смерти режиссёра Георгия Данелии.

«Без его поэтичных, мудрых, ироничных картин невозможно представить наш кинематограф. Георгий Николаевич умел сказать о самом главном просто, умно и необыкновенно тонко», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В беседе с NewInform актёр театра и кино, заслуженный артист России Алексей Кравченко назвал Данелию мастером с большой буквы.

Режиссёр Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет.