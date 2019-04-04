Медведев назвал фильмы Данелии мудрыми и ироничными
- ©Pravda Komsomolskaya/Russian Look
- globallookpress.com
«Без его поэтичных, мудрых, ироничных картин невозможно представить наш кинематограф. Георгий Николаевич умел сказать о самом главном просто, умно и необыкновенно тонко», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В беседе с NewInform актёр театра и кино, заслуженный артист России Алексей Кравченко назвал Данелию мастером с большой буквы.
Режиссёр Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет.