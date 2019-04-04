В Ижевске прошёл региональный этап конкурса чтецов «Живая классика»

В Ижевске прошёл региональный этап международного конкурса чтецов «Живая классика», в финал которого вышли 30 человек со всей Удмуртии.

«В этом году у нас рекорд — участвовали 3994 человека по республике. В критериях стоит самое основное — это новое произведение, желательно не из школьной программы. Этот конкурс призван расширить читательский кругозор детей», — цитирует ИА «Удмуртия» куратора регионального этапа конкурса Надежду Каркину.

Жюри планирует выбрать тройку лучших чтецов, которые будут представлять Удмуртию на всероссийском этапе конкурса, который состоится в мае в лагере «Артек».

Ранее газета «Известия» сообщила, что в состав жюри всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою» вошли артисты, общественные деятели и журналисты.