Синоптики предупредили о неблагоприятной для аллергиков погоде в Москве

Аллергикам в Москве рекомендовали начать приём профилактических препаратов из-за раннего цветения аллергенных растений.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По словам синоптиков, метеорологическая весна пришла в столицу на 10 дней раньше нормы. Как сообщает сайт «Москва 24», температура воздуха в мегаполисе в марте превысила среднюю на 3 °С.

Тёплая погода ускорила цветение ольхи и других растений, вызывающих аллергию.

В апреле 2018 года сообщалось, что в России за последние пять лет сократилась заболеваемость аллергическим ринитом.

По данным ведомства, в 2017 году на 100 тыс. человек пришлось 208,4 случая заболевания, что на 3,7% меньше показателей 2012 года. По мнению экспертов, к сокращению числа зафиксированных случаев аллергического ринита могли привести несколько факторов — от погодных условий до замены пород деревьев, высаживаемых в городах.