В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность

Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение в связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок.

«С 00.00 5 апреля по 7 апреля 2019 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно», — приводит РИА Новости сообщение.

В марте директор Росгидромета Максим Яковенко заявлял, что большинство курортов Северного Кавказа, за исключением Красной Поляны, находится в повышенной зоне лавинной опасности.

Также ФАН сообщило, что после схода лавины в Карачаево-Черкесии погиб один человек.