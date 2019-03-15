Росгидромет предупредил о сходах лавин на курортах Северного Кавказа

Директор Росгидромета Максим Яковенко заявил, что большинство курортов Северного Кавказа, за исключением Красной Поляны, находится в повышенной зоне лавинной опасности.

«Спокойно я детей отпускаю кататься на лыжах на три курорта Красной Поляны, а в другие регионы Северного Кавказа я бы их не пустил. На ряде курортов элементарная защита от лавин не сделана, предупредительные спуски не проводятся», — приводит РИА Новости слова Яковенко.

Он также отметил, что в скором времени в горах начнутся снеготаяние и сильный сход лавин.

Ранее спасатели предупредили жителей Мурманской области о высокой степени лавинной опасности в хибинском горном массиве.

Также ФАН сообщило, что после схода лавины в Карачаево-Черкесии погиб один человек.