Хаапасало рассказал о последней встрече с Булдаковым
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Он отметил, что встреча произошла в аэропорту.
«Это было в аэропорту. Мы летели в разные стороны, поговорили минут 10—15. Где-то год назад это было», — уточнил Хаапасало.
При этом актёр добавил, что приедет на прощание с Булдаковым, если будет возможность.
«Я в шоке и не знаю, что думать... Был человек с юмором — и вдруг его нет», — заключил он.
Актёр Алексей Булдаков умер 3 апреля в возрасте 68 лет.
Представитель артиста Ольга Кривенкова в беседе с ФАН заявила, что Булдаков находился в Монголии с женой и друзьями.