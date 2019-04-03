Хаапасало рассказал о последней встрече с Булдаковым

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Финский актёр Вилле Хаапасало в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал о своём последнем разговоре с Алексеем Булдаковым.
Хаапасало рассказал о последней встрече с Булдаковым
  • © Gennadii Usoev/Russian Look
  • globallookpress.com

Он отметил, что встреча произошла в аэропорту.

«Это было в аэропорту. Мы летели в разные стороны, поговорили минут 10—15. Где-то год назад это было», — уточнил Хаапасало.

При этом актёр добавил, что приедет на прощание с Булдаковым, если будет возможность.

«Я в шоке и не знаю, что думать... Был человек с юмором — и вдруг его нет», — заключил он.

Актёр Алексей Булдаков умер 3 апреля в возрасте 68 лет.

Представитель артиста Ольга Кривенкова в беседе с ФАН заявила, что Булдаков находился в Монголии с женой и друзьями.

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