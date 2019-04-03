Март 2019 года в России стал одним из самых тёплых в истории

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Март 2019 года в России оказался одним из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений, сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Март 2019 года в России стал одним из самых тёплых в истории
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Март 2019 года в России — третий самый тёплый в метеорологической летописи», — говорится в сообщении.

Так, в Сибири среднемесячная температура достигла абсолютного максимума. На Урале она вторая, а в Поволжье — третья самая высокая с начала регулярных метеонаблюдений, то есть с 1891 года.

Рекорды максимальной температуры регистрированы также в Забайкалье, Хабаровском и Приморском краях, в Заполярье, на Чукотке и в Центральной России.

В целом же в Северном полушарии март этого года вместе с прошлогодним имеют одинаковую среднемесячную температуру и ранжируются как второй самый тёплый март в истории.

Ранее синоптики спрогнозировали потепление выше климатической нормы в Москве.

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