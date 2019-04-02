Стругачёв прокомментировал смерть актёра Васильева

Российский актёр Семён Стругачёв в беседе с НСН прокомментировал смерть своего коллеги Александра Васильева.

По словам Стругачёва, он был знаком с Васильевым со времен учёбы в институте во Владивостоке.

«Мы с ним учились в одном институте во Владивостоке, правда, он был помладше. Мы тогда начали общаться... Потом получилось так, что мы оба оказались в Санкт-Петербурге и продолжили наше общение», — уточнил он.

Стругачёв также рассказал о болезни Васильева, отметив, что новость о заболевании коллеги стала для него полной неожиданностью.

«Болезнь его стала для меня полной неожиданностью, потому что он был здоровым парнем, всегда за всё хватался, ему все трудности были по плечу. Я думал, что он отойдёт и поправится. Но болезнь оказалась сильнее», — заключил он.

Ранее Пятый канал передавал, что актёр Александр Васильев, известный в том числе ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности», скончался в Санкт-Петербурге на 61-м году жизни.

Впоследствии в киностудии «Ленфильм» сообщили, где и когда пройдёт церемония прощания с артистом.