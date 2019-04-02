Сын Фёдора Конюхова рассказал о последствиях шторма в Южном океане

Организатор экспедиции Фёдора Конюхова — его сын Оскар — рассказал, что случилось с вёсельной лодкой путешественника в Южном океане.

По словам Конюхова, налетевший на лодку шторм перевернул её три раза вокруг своей оси и повредил часть оборудования.

Путешественник не пострадал, лодка в целом тоже в порядке, однако волны оторвали часть солнечных батарей и ветроуказатель, отметил Оскар.

«Сложности ему это добавит, потому что ветроуказатель показывает направление и силу ветра, а он (Фёдор. — RT) находится внутри лодки. Будет идти, можно сказать, вслепую», — заявил он Пятому каналу.

Ранее сообщалось, что шторм перевернул лодку Конюхова.