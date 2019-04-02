Сын Фёдора Конюхова рассказал о последствиях шторма в Южном океане
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По словам Конюхова, налетевший на лодку шторм перевернул её три раза вокруг своей оси и повредил часть оборудования.
Путешественник не пострадал, лодка в целом тоже в порядке, однако волны оторвали часть солнечных батарей и ветроуказатель, отметил Оскар.
«Сложности ему это добавит, потому что ветроуказатель показывает направление и силу ветра, а он (Фёдор. — RT) находится внутри лодки. Будет идти, можно сказать, вслепую», — заявил он Пятому каналу.
Ранее сообщалось, что шторм перевернул лодку Конюхова.