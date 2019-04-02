Сын Фёдора Конюхова рассказал о последствиях шторма в Южном океане

Короткая ссылка
Организатор экспедиции Фёдора Конюхова — его сын Оскар — рассказал, что случилось с вёсельной лодкой путешественника в Южном океане.
Сын Фёдора Конюхова рассказал о последствиях шторма в Южном океане
  • © Страница Фёдора Конюхова в Instagram

По словам Конюхова, налетевший на лодку шторм перевернул её три раза вокруг своей оси и повредил часть оборудования.

Путешественник не пострадал, лодка в целом тоже в порядке, однако волны оторвали часть солнечных батарей и ветроуказатель, отметил Оскар.

«Сложности ему это добавит, потому что ветроуказатель показывает направление и силу ветра, а он (Фёдор. — RT) находится внутри лодки. Будет идти, можно сказать, вслепую», — заявил он Пятому каналу.

Ранее сообщалось, что шторм перевернул лодку Конюхова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить