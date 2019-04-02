Умер режиссёр Вадим Гемс

На 69-м году жизни скончался кинорежиссёр Вадим Гемс.

Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Вадима Васильевича», — говорится в заявлении.

В объединении не указали каких-либо деталей смерти Гемса.

Как отметили в союзе, скончавшийся был режиссёром-постановщиком таких фильмов, как «Стару-ха-pмса» и «Карусельщик». За свою карьеру он также сыграл 20 ролей в кино.

Ранее Пятый канал сообщил, что актёр Александр Васильев скончался в Санкт-Петербурге на 61-м году жизни.