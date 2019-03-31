Консультант Безоса обвинил работавших на Эр-Рияд хакеров во взломе телефона главы Amazon

Телефон главы компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии. Об этом сообщил консультант по безопасности Безоса Гэвин де Беккер, который занимался расследованием утечек личных переписок и фотографий бизнесмена в СМИ.

Как сообщает Daily Beast, после скандала Безос нанял детективов, чтобы расследовать утечку информации о своей личной жизни.

«Наши расследователи и несколько экспертов пришли к выводу, в котором с большой долей уверенности можно утверждать: доступ к телефону Безоса имели саудиты», — сказал Беккер.

Он отметил, что якобы «навредить» бизнесмену Эр-Рияд хотел из-за статей в принадлежащей Безосу газете The Washington Post об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

При этом прямых доказательств своих обвинений де Беккер не привёл.



В январе основатель Amazon объявил, что разводится со своей супругой Маккензи.







