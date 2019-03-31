Консультант Безоса обвинил работавших на Эр-Рияд хакеров во взломе телефона главы Amazon
Как сообщает Daily Beast, после скандала Безос нанял детективов, чтобы расследовать утечку информации о своей личной жизни.
«Наши расследователи и несколько экспертов пришли к выводу, в котором с большой долей уверенности можно утверждать: доступ к телефону Безоса имели саудиты», — сказал Беккер.
Он отметил, что якобы «навредить» бизнесмену Эр-Рияд хотел из-за статей в принадлежащей Безосу газете The Washington Post об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
При этом прямых доказательств своих обвинений де Беккер не привёл.
В январе основатель Amazon объявил, что разводится со своей супругой Маккензи.