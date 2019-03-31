Консультант Безоса обвинил работавших на Эр-Рияд хакеров во взломе телефона главы Amazon

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Телефон главы компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии. Об этом сообщил консультант по безопасности Безоса Гэвин де Беккер, который занимался расследованием утечек личных переписок и фотографий бизнесмена в СМИ.

Как сообщает Daily Beast, после скандала Безос нанял детективов, чтобы расследовать утечку информации о своей личной жизни. 

«Наши расследователи и несколько экспертов пришли к выводу, в котором с большой долей уверенности можно утверждать: доступ к телефону Безоса имели саудиты», — сказал Беккер.

Он отметил, что якобы «навредить» бизнесмену Эр-Рияд хотел из-за статей в принадлежащей Безосу газете The Washington Post об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

При этом прямых доказательств своих обвинений де Беккер не привёл.

В январе основатель Amazon объявил, что разводится со своей супругой Маккензи.




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