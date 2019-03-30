В Москве 30 марта стало самым тёплым днем с начала года
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Предыдущий максимум весны и с начала года зафиксирован 26 марта, когда температура поднималась до +7,8 °С», — приводит Интерфакс слова представителя метеобюро Москвы и Подмосковья.
По его словам, абсолютный максимум дня 30 марта зафиксирован в 2007 году — +17,5 °С.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал, какая погода ждёт жителей столичного региона на грядущей неделе.