В Москве 30 марта стало самым тёплым днем с начала года

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На московской метеостанции на ВДНХ температура в субботу, 30 марта, днём повышалась до +8,4 °С, что стало максимальным значением с начала 2019 года.
В Москве 30 марта стало самым тёплым днем с начала года
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Предыдущий максимум весны и с начала года зафиксирован 26 марта, когда температура поднималась до +7,8 °С», — приводит Интерфакс слова представителя метеобюро Москвы и Подмосковья.

По его словам, абсолютный максимум дня 30 марта зафиксирован в 2007 году — +17,5 °С.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал, какая погода ждёт жителей столичного региона на грядущей неделе.

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