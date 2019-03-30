Метеоролог рассказал о погоде в Москве в первую неделю апреля

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Мария Носулько
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал, какая погода ждёт жителей столичного региона на грядущей неделе.

«Начавшиеся выходные порадуют жителей центральных областей европейской России достаточно тёплой погодой, хотя полностью комфортной её назвать нельзя. В эти два дня регион окажется в тёплом секторе обширного циклона, так что будет довольно много облаков, местами небольшие дожди», — рассказал синоптик.

Вместе с этим Леус предупредил, что в понедельник в Москве ожидается похолодание из-за перемещений холодного атмосферного фронта. 

«Начиная со вторника и до конца рабочей недели природа всё-таки вспомнит о том, что на календаре уже второй месяц весны, и отправит руководить погодой обширный антициклон. Облаков в небе станет меньше, дождей уже не ожидается. По ночам ещё возможны слабые заморозки, а днём температурный фон будет повышаться», — заключил специалист. 

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные дни.

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