Ижевск присоединится к акции «Час Земли»

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Ижевск присоединится к международной акции «Час Земли» 30 марта, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.
Ижевск присоединится к акции «Час Земли»
  • РИА Новости

С 20:30 до 21:30 будет отключена внешняя подсветка зданий администрации города, резиденции главы Удмуртии, Свято-Михайловского собора, Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова и ряда других объектов.

Без наружного освещения останутся сквер у городской администрации, сквер «Крымская аллея», Сквер металлургов, сквер «Парк желаний», территории у памятника оружейникам, монумента «Навеки с Россией», Центральная площадь.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что Новосибирск примет участие в акции «Час Земли».

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