Новосибирск примет участие в акции «Час Земли»

Новосибирск присоединится к акции «Час Земли» 30 марта, сообщает портал ВашГород.ру.

С 20:30 до 21:30 на набережной отключат подсветку.

В рамках мероприятия «Час Земли: звёздное небо» можно будет наблюдать в телескопы за двойными звёздами, скоплениями туманностей и другими космическими объектами.

Как отметили в мэрии, акция сможет состояться только в достаточно ясную погоду.

Кроме того, архитектурно-декоративная подсветка и дежурное освещение здания городской администрации будут отключены.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодар примет участие в акции «Час Земли».