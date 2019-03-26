Новосибирск примет участие в акции «Час Земли»
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- РИА Новости
С 20:30 до 21:30 на набережной отключат подсветку.
В рамках мероприятия «Час Земли: звёздное небо» можно будет наблюдать в телескопы за двойными звёздами, скоплениями туманностей и другими космическими объектами.
Как отметили в мэрии, акция сможет состояться только в достаточно ясную погоду.
Кроме того, архитектурно-декоративная подсветка и дежурное освещение здания городской администрации будут отключены.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодар примет участие в акции «Час Земли».