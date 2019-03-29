Медведев: в России не будет регулирования интернета по модели Китая

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе общения в прямом эфире с пользователями социальной сети «ВКонтакте» заявил, что в России не будет такого регулирования интернета, как в Китае.

«Конечно, у нас не будет такого регулирования, как в Китае», — сказал Медведев.

По его мнению, в Китае оно «зачастую не приносит тех результатов, на которые это регулирование было изначально ориентировано».

«Тем более мы не стремимся к такому регулированию. Никакого файрвола здесь не возникает», — добавил российский премьер.

Также, по мнению Медведева, не очень хорошо, что сфера интернета фактически регулируется США.

12 февраля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета.

Проект разработан на случай, если произойдёт отключение России от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

26 февраля The Washington Post писала, что США провели «наступательную кибероперацию» против российской компании «Агентство интернет-исследований» во время промежуточных выборов в США в 2018 году, отключив её от интернета.

Как заявляли в Кремле, комментируя эти данные, российские структуры постоянно подвергаются кибератакам из Европы и Северной Америки.