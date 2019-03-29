Петербург примет участие в акции «Час Земли»

Санкт-Петербург примет участие в международной акции «Час Земли», сообщают «Невские новости» со ссылкой на городской комитет по тарифам.

30 марта с 20:30 до 21:30 будет отключено более 20 тыс. светильников архитектурно-художественной подсветки на знаковых зданиях и сооружениях.

В частности, погаснут Дворцовый, Троицкий, Большеохтинский, Благовещенский и Биржевой мосты, Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, здание Биржи, Зимний дворец, Троицкий собор и телебашня.

Также стало известно, что в акции примет участие Московская областная дума. У здания на проспекте Мира в Москве будет отключена внешняя подсветка, передаёт телеканал «360».

Акция проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF). Её цель — напомнить о важности заботы об окружающей среде и актуальных экологических проблемах.

Ранее сообщалось, что Московская железная дорога присоединится к «Часу Земли».