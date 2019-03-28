Вокзалы Москвы примут участие в акции «Час Земли»

Московская железная дорога (МЖД) примет участие в международной акции «Час Земли», сообщает «Вечерняя Москва».

«В субботу, 30 марта, с 20:30 до 21:30 на восьми столичных вокзалах — Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савёловском и Ярославском — железнодорожники отключат архитектурно-художественную подсветку», — рассказали в пресс-службе МЖД.

Также стало известно, что к «Часу Земли» присоединится Кировский вокзал, информирует progorod43.ru.

«С 20:30 по 21:30 по местному времени на всех вокзалах Горьковской магистрали будут отключены архитектурно-художественная подсветка зданий и дополнительное освещение в комнатах длительного отдыха и залах ожидания», — заявила ведущий специалист по связям с общественностью Кировского региона ГЖД Наталья Буторина.

Ранее сообщалось, что Новосибирск примет участие в акции «Час Земли».