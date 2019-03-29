У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3
Уточняется, что землетрясение зафиксировали утром в пятницу, 29 марта.
«Его эпицентр находился на глубине около 40 километров в 300 километрах южнее Петропавловска-Камчатского», — рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным, в Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой 2—3 балла.
Ранее Камчатская группа реагирования на вулканические извержения сообщала, что вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 5 км над уровнем моря.