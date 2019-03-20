У берегов Камчатки и в Приамурье зафиксировали землетрясения

Сейсмологи зарегистрировали землетрясения в Амурской области и в Тихом океане возле побережья Камчатки. Об этом информирует Интерфакс.

По данным управления МЧС по Амурской области, сейсмоцентр в Обнинске зафиксировал землетрясение магнитудой 3,5. Его эпицентр находился в 32 км к северу от посёлка Дипкун, очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,7. Эпицентр подземных толчков был расположен в 100 км юго-восточнее посёлка Озерновский Усть-Большерецкого района.

«В населённых пунктах Камчатского края это землетрясение не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что возле берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0.