В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи

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В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись три медведя, животные начали питаться.
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи
  • ©mos.ru

«Медведи уже проснулись, у нас их трое — самка бурого медведя и два гималайских. Их уже начали кормить. Но пока не подготовят вольеры, их не выпустят: в грязный вольер выпускать животных нельзя, нужно всё убрать и вымыть», — приводит РИА Новости слова представителя зоопарка.

Ранее стало известно, что Московский зоопарк планирует изменить график работы с 1 апреля.

Также портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирском зоопарке появились карликовые мангусты из Нидерландов.

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