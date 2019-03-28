В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи

В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись три медведя, животные начали питаться.

«Медведи уже проснулись, у нас их трое — самка бурого медведя и два гималайских. Их уже начали кормить. Но пока не подготовят вольеры, их не выпустят: в грязный вольер выпускать животных нельзя, нужно всё убрать и вымыть», — приводит РИА Новости слова представителя зоопарка.

Ранее стало известно, что Московский зоопарк планирует изменить график работы с 1 апреля.

Также портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирском зоопарке появились карликовые мангусты из Нидерландов.