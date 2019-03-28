В Грузии умер режиссёр Эрекле Бадурашвили
При этом не уточняется, что стало причиной смерти режиссёра, передаёт Национальный центр кинематографии Грузии.
«Национальный киноцентр выражает скорбь и соболезнует семье Эрекле Бадурашвили», — говорится в опубликованном сообщении.
Бадурашвили снял картины «Тбилиси — мой дом» (1993), «Ещё одна грузинская история» (2003) и ряд других.
Ранее стало известно о смерти актёра Нодара Мгалоблишвили, наиболее известного по роли графа Калиостро в комедии Марка Захарова «Формула любви» (1984).
Народный артист СССР Василий Лановой в беседе с Nation News прокомментировал произошедшее.