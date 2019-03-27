«В театре познаёшь себя»: в Тбилиси скончался актёр Нодар Мгалоблишвили

В Тбилиси на 88-м году жизни умер актёр Нодар Мгалоблишвили. Сам он всегда отмечал, что главное для него — театральная карьера, но миллионам зрителей он запомнился как граф Калиостро из музыкальной комедии Марка Захарова «Формула любви». Среди других известных фильмов с участием артиста — «Огарёва, 6», «Катала», «Капитан «Пилигрима». Коллеги вспоминают Мгалоблишвили как необычайно талантливого человека.

В Тбилиси на 88-м году жизни скончался Народный артист Грузинской ССР Нодар Мгалоблишвили.

В течение последних нескольких месяцев Мгалоблишвили тяжело болел. Дата и место похорон артиста пока не уточняются.

Большой потерей смерть артиста назвал грузинский режиссёр Гоги Торадзе. По мнению кинематографиста, Мгалоблишвили был выдающимся актёром, снискавшим популярность в нескольких странах.

«Имя Нодара Мгалоблишвили навсегда вошло в историю кино и театра, он сыграл значимые роли в десятках грузинских фильмов, а также в российских картинах и телесериалах», — сказал Торадзе в беседе с ТАСС, отметив, что Мгалоблишвили был «прекрасным наставником и педагогом».

Как подчеркнул российский режиссёр и сценарист Дмитрий Светозаров, Мгалоблишвили был артистом большого таланта и интуитивно понимал все поставленные задачи.

«Он талантлив от природы. Он сразу понял все задачи и существовал в этой сложной роли (Мгалоблишвили сыграл главную роль в сериале «По имени Барон…». — RT) уже как рыба в воде. Мне как режиссёру приходилось только (как дирижёру — палочкой) делать несколько жестов. Он мне запомнился как удивительный и очень своеобразный артист», — цитирует Светозарова Пятый канал.

Человек без звёздности

Нодар Мгалоблишвили родился в Тифлисе (так ранее назывался город Тбилиси). С детства он мечтал стать актёром, но решил поступать в Грузинский политехнический институт. Однако юноша провалил вступительный экзамен по математике и тогда подал документы на актёрский факультет в тбилисский театральный институт.

В середине 1950-х Мгалоблишвили приняли в труппу академического театра имени Марджанишвили в Тбилиси. В нём артист служил всю жизнь. Наиболее известные спектакли с его участием — «На дне» по пьесе Максима Горького, «Хаки Адзба», «Отелло», «Обвал», «Барон Мюнхгаузен», а также «Сирано де Бержерак» и «Пигмалион».

Нодар Мгалоблишвили

© Кадр из фильма «Формула любви» (1984)

В конце 1950-х годов Мгалоблишвили дебютировал и в кино — первыми картинами в его фильмографии стали «Последний из Сабудара» и «Белые ночи».

Характерного персонажа Мгалоблишвили сыграл в продолжении знаменитого остросюжетного советского детектива «Петровка, 38» — «Огарёва, 6». В этой ленте он работал вместе с такими известными артистами, как Василий Лановой и Георгий Юматов.

Всесоюзную славу актёру принесла комедия Марка Захарова «Формула любви», в которой Мгалоблишвили воплотил образ графа Калиостро.

Запомнилась зрителям и роль Мгалоблишвили в сказке «Чудеса в Решетове». По словам актёра Алексея Панина, который также снимался в этой картине, Мгалоблишвили оставался скромным и простым человеком, хотя и был широко известен.

«Нодар был человеком без звёздности. Абсолютно простой, маленький человек — все были удивлены, что он маленького роста, что он такой худенький. Вспоминаю его с нежностью. На съёмочной площадке он был даже, наверное, трогательным», — отметил Панин в беседе с RT.

Вспоминая совместную работу, артист добавил, что знакомство с Мгалоблишвили было для него важным опытом.

«Мы работали в одной картине, это было очень давно — мне было 22—23 года. Так как я человек из поколения 1990-х, заставший Советский Союз, для меня он был человеком, которого я знал с детства. Естественно — граф Калиостро. Фильм «Формула любви» я смотрел ещё ребёнком. Так как моя карьера ещё только начиналась, встреча с такими людьми была волнительной. Я всегда относился с трепетом к актёрам более старшего поколения, очень ценил, когда в жизни мне попадались взрослые артисты, с которыми я мог общаться, впитывать их жизненный опыт», — рассказал артист.

В числе наиболее известных киноработ Мгалоблишвили советского периода — «Катала» режиссёра Сергея Бодрова и «Капитан «Пилигрима» Андрея Праченко. В 2000-х годах Мгалоблишвили участвовал в съёмках российских сериалов «По имени Барон», «Диверсант», «Спецназ» и «Спецназ 2».

В 1979 году Мгалоблишвили было присвоено звание народного артиста Грузинской ССР. Позднее — в 2001 году — ему хотели вручить одну из высших наград в Грузии — орден Чести. Однако артист завил, что не будет принимать орден и не поедет на церемонию награждения. Он объяснил это тем, что в поиске работы и ролей в кино он вынужден обращаться к коллегам из России.