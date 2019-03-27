Андрей Разин прокомментировал своё заявление в СК на Сергея Шнурова

Член Общественной палаты, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в беседе с m24 прокомментировал своё заявление в Следственный комитет России на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

По словам Разина, адвокат музыканта Константин Добрынин и сам Шнуров не связывались с ним, чтобы урегулировать данный вопрос.

«А то, что они там написали, пусть следствие поясняет. Я написал тоже заявление как член Общественной палаты Союзного государства России и Белоруссии на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой привлечь Шнурова к уголовной ответственности за хулиганство, которое он выразил в отношении москвичей», — заявил Разин.

Ранее сообщалось, что Добрынин обратился в прокуратуру Москвы с просьбой проверить высказывание Разина в отношении Шнурова.