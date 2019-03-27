Андрей Разин прокомментировал своё заявление в СК на Сергея Шнурова

Короткая ссылка
Член Общественной палаты, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в беседе с m24 прокомментировал своё заявление в Следственный комитет России на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.
Андрей Разин прокомментировал своё заявление в СК на Сергея Шнурова
  • РИА Новости

По словам Разина, адвокат музыканта Константин Добрынин и сам Шнуров не связывались с ним, чтобы урегулировать данный вопрос.

«А то, что они там написали, пусть следствие поясняет. Я написал тоже заявление как член Общественной палаты Союзного государства России и Белоруссии на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой привлечь Шнурова к уголовной ответственности за хулиганство, которое он выразил в отношении москвичей», — заявил Разин.

Ранее сообщалось, что Добрынин обратился в прокуратуру Москвы с просьбой проверить высказывание Разина в отношении Шнурова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить