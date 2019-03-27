Прокуратуру призвали изучить пост продюсера «Ласкового мая» о Шнурове

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, обратился в прокуратуру Москвы с просьбой проверить высказывание продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в отношении музыканта.

Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что аналогичное обращение было направлено и в следственные органы Москвы.

Как пишет издание, Добрынин полагает, что пост продюсера в Instagram от 23 марта, посвящённый лидеру группы «Ленинград», может содержать призывы к «насилию над гражданами». В обращении юрист указал, что в тексте «содержатся призывы к применению насилия в отношении Шнурова Сергея Владимировича, обращённые к неограниченному кругу лиц».

Уточняется, что в соответствующем посте, по данным журналистов, Разин призвал «каждого порядочного москвича» при первой же встрече со Шнуровым «набить ему рожу». Сделавшему это продюсер пообещал пять млн рублей.

«Таким образом, можно сделать обоснованное предположение, что Разин Андрей Александрович умышленно разместил в сети «Интернет»… информацию с целью побудить неопределённый круг лиц к совершению насильственных действий в отношении Шнурова С.В. Данное деяние содержит признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК, — призывы к насилию над гражданами», — говорится в обращении, которое имеется в распоряжении редакции.

В связи с указанными фактами Добрынин просит провести проверку в отношении Разина и, в случае если факты подтвердятся, привлечь его к уголовной ответственности.

Ранее Пятый канал сообщал, что Шнуров выступил за упразднение Министерства культуры.