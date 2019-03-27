Джастин Бибер заявил о намерении взять паузу в музыкальной карьере

Канадский певец Джастин Бибер заявил, что собирается взять паузу в музыкальной карьере.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Instagram.

Данное решение он объяснил сложностями в семье и проблемами со здоровьем.

«Сейчас я очень сосредоточен на решении некоторых глубоко укоренившихся проблем, которые есть у меня, как у большинства из нас, для того, чтобы я не развалился, чтобы я смог сохранить мой брак и быть тем отцом, которым я хочу быть... Музыка очень важна для меня, но ничто не важнее моей семьи и моего здоровья», — написал он.

Вместе с этим он пообещал своим фанатам вновь вернуться к творчеству позже с уже готовым «потрясным альбомом».

В июле 2018 года сообщалось, что Бибер сделал предложение модели и телеведущей Хейли Болдуин.