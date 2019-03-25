В Москве рассказали о ходе восстановительных работ на ВДНХ

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В Москве рассказали о ходе восстановительных работ к 80-летию ВДНХ, сообщает m24.
В Москве рассказали о ходе восстановительных работ на ВДНХ
  • © Валерий Шустов
  • РИА Новости

Работы на 50 объектах культурного наследия начались в 2014 году. На 20 из них реставрацию уже завершили.

Например, в 2018 году закончена работа в павильоне №34 «Космос». Там восстановлены стеклянный купол и скульптурная группа на крыше, воссоздан гипсовый лепной декор на фасадах и в интерьерах.

Под куполом павильона установлена люстра — точная копия звезды, которая украшала Троицкую башню Московского Кремля с 1935 по 1937 год.

Исторический облик возвращён фасадам павильона №13 «Здравоохранение» (ранее — «Армянская ССР»). Отреставрирован комплекс из 14 фонтанов на Центральной аллее, а также фонтан «Золотой колос», передаёт портал мэра и правительства.

Работы по восстановлению объектов на ВДНХ продолжаются.

Ранее НСН сообщала, что за последние восемь лет в Москве отреставрировали 1247 памятников архитектуры.

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