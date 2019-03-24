Лазарев рассказал об основном выводе из участия в Евровидении-2016

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на Евровидении-2019 в Израиле, заявил, что «не будет слушать других» в ходе музыкального конкурса.

Интервью с соответствующим высказыванием музыканта размещено на YouTube.

«Не реагируй на то, что говорят другие. Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением (Лазарев представлял Россию на Евровидении 2016 года в Стокгольме. — RT) все ко мне подходили и говорили: «Ты победитель — это точно на 100%», и я понял, что рано делать предположения, может произойти что угодно. И я был прав», — отметил он.

Кроме того, артист подчеркнул, что представлять Россию на конкурсе вновь является для него честью.

Ранее сообщалось, что Лазарев выступит на Евровидении с песней Scream. Авторы композиции — Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.

Певица Юлия Савичева в беседе с телеканалом «360» назвала песню Лазарева замечательной.