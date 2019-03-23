Мединский назвал свои любимые фильмы о любви

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, какие картины считает одними из лучших среди фильмов о любви, а также назвал любимые криминальные комедии.

Из криминальных комедий министр выделил фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», а также картину Ричарда Доннера «Смертельное оружие».

«Криминальная трагедия — «Крёстный отец», — сказал Мединский в разговоре с Софико Шеварднадзе в рамках проекта «Просто о сложном».

Мединский также отметил, что среди фильмов о любви ему нравятся «Римские каникулы» Уильяма Уайлера и «Весна на Заречной улице», над которым работал Марлен Хуциев.

Ранее Мединский прокомментировал заявление лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что в «нормальных странах» нет Министерства культуры.