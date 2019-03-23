В Apple призвали Китай стать более открытым ради мировой экономики

Глава американской корпорации Apple Тим Кук призвал Китай стать более открытым миру ради развития мировой экономики.

Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление Кук сделал во время своего выступления на Китайском форуме развития в Пекине.

«Мы наблюдаем, как КНР меняется и эволюционирует, и мы хотим, чтобы Китай продолжил открываться миру. Это важно не только для страны, чтобы достичь наивысшего потенциала своего развития, но и для восстановления глобальной экономики», — сказал он.

По словам главы американской компании, добиться процветания и благополучия людей можно лишь при совместной работе.

«Только работая вместе, мы сможем достичь прогресса», — заключил Кук.

Ранее китайское правительство обвинило Соединённые Штаты в попытках заблокировать промышленное развитие страны.