Финал фестиваля «Российская студенческая весна» пройдёт в Перми в мае

Финал фестиваля «Российская студенческая весна» состоится в Перми с 14 по 19 мая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова.

«Лучшие творческие коллективы и участники смогут войти в региональные делегации и выступить в финале проекта — Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который пройдёт с 14 по 19 мая в Перми», — заявил он.

Ожидается, что в конкурсных мероприятиях примут участие свыше 60 тыс. студентов из более чем 80 субъектов России.

В рамках первого этапа конкурса (с 1 февраля по 31 марта) студенты соревнуются внутри образовательных организаций, по итогам формируются участники регионального этапа (с 1 по 24 апреля).

В финал отбираются 3 тыс. участников.

Как отмечается, представители каждого субъекта России представят постановки, в которых раскроют культурные особенности своих регионов.

Победители фестиваля получат возможность поехать на Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС».

Отмечается, что в жюри фестиваля вошли более 60 представителей искусства и культуры.

При этом в организации мероприятия задействованы свыше 50 тыс. волонтёров.

Ранее «Янтарный край» передавал, что с 15 по 29 марта в Калининграде состоится фестиваль студенческих и молодёжных театров.