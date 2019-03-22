Финал фестиваля «Российская студенческая весна» пройдёт в Перми в мае
- globallookpress.com
«Лучшие творческие коллективы и участники смогут войти в региональные делегации и выступить в финале проекта — Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который пройдёт с 14 по 19 мая в Перми», — заявил он.
Ожидается, что в конкурсных мероприятиях примут участие свыше 60 тыс. студентов из более чем 80 субъектов России.
В рамках первого этапа конкурса (с 1 февраля по 31 марта) студенты соревнуются внутри образовательных организаций, по итогам формируются участники регионального этапа (с 1 по 24 апреля).
В финал отбираются 3 тыс. участников.
Как отмечается, представители каждого субъекта России представят постановки, в которых раскроют культурные особенности своих регионов.
Победители фестиваля получат возможность поехать на Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС».
Отмечается, что в жюри фестиваля вошли более 60 представителей искусства и культуры.
При этом в организации мероприятия задействованы свыше 50 тыс. волонтёров.
Ранее «Янтарный край» передавал, что с 15 по 29 марта в Калининграде состоится фестиваль студенческих и молодёжных театров.