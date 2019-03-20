Музыкальный фестиваль Башмета пройдёт в Хабаровском крае с 26 марта по 2 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на организаторов.
По традиции, фестиваль затронет не только основные площадки столицы региона, но и другие города — Комсомольск-на-Амуре, Амурск.
Запланировано участие камерного ансамбля «Солисты Москвы». Среди других участников — Фумияки Миура (скрипка, Япония) и Майкл Гутман (скрипка, Бельгия). На фестиваль также приедут актёры Сергей Епишев и Ольга Смирнова.
Ранее «Дни.ру» сообщали о международном фестивале «Виртуозы гитары» в Москве.