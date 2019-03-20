Музыкальный фестиваль Башмета пройдёт в Хабаровском крае с 26 марта по 2 апреля

Короткая ссылка
Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством Юрия Башмета пройдёт в Хабаровске с 26 марта по 2 апреля.
Музыкальный фестиваль Башмета пройдёт в Хабаровском крае с 26 марта по 2 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на организаторов.

По традиции, фестиваль затронет не только основные площадки столицы региона, но и другие города — Комсомольск-на-Амуре, Амурск.

Запланировано участие камерного ансамбля «Солисты Москвы». Среди других участников — Фумияки Миура (скрипка, Япония) и Майкл Гутман (скрипка, Бельгия). На фестиваль также приедут актёры Сергей Епишев и Ольга Смирнова.

Ранее «Дни.ру» сообщали о международном фестивале «Виртуозы гитары» в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить