Победительница «Мисс Москва» назвала причину лишения её титула

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Победительница «Мисс Москва» 2018 года Алеся Семеренко в своём Instagram прокомментировала решение организаторов конкурса красоты о лишении её титула и короны.
Победительница «Мисс Москва» назвала причину лишения её титула
  • © Агентство городских новостей «Москва»

По её словам, она не присутствовала на мероприятиях, потому что «их не было» и «её никто никуда не звал».

Также Семеренко заявила, что связь с ней отсутствовала «всего неделю», поскольку её телефон находился в ремонте.

«Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона», — написала она.

Ранее сообщалось, что победительницу «Мисс Москва» лишили титула впервые в истории конкурса.

По словам организаторов, такое решение было принято из-за «полного несоблюдения условий договора».

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