Траволта назвал любимых представителей русского искусства

Американский актёр Джон Траволта во время визита в Москву рассказал о своих любимых представителях русского искусства.

По его словам, русская культура — «потрясение и восхищение», передаёт РИА Новости.

«Лучшие художники, артисты, писатели, лучшая музыка, балет — всё что угодно! Это всё Россия! Это невозможно отрицать. И если кто-то это отрицает или игнорирует — это же глупо. Всё самое прекрасное — основа всего у вас, вам в России есть чем гордиться», — отметил Траволта.

Артист рассказал, что любит произведения Антона Чехова и Фёдора Достоевского. Из художников актёр выделил Василия Кандинского и Казимира Малевича, а в классическом танце он восхищается Джорджем Баланчиным, Рудольфом Нуриевым и Михаилом Барышниковым.

Он отметил, что его мама училась по системе Станиславского.

«У вас так много великолепных театральных приёмов, на которых нужно учиться, и я это делал», — добавил он.

В январе 2018 года французская актриса Фанни Ардан, приехавшая в Москву, рассказала RT, какие русские писатели ей наиболее близки.